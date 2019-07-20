Gustavo son düzlükte

GÜNEŞ

■ FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç’un 3 transfer daha yapacağız açıklamasının ardından o isimlerin kim olduğu merak ediliyordu. Koç’un bahsettiği oyunculardan birinin Marsilya forması giyen Luiz Gustavo olduğu ortaya çıktı. Sportif Direktör Damien Comolli’nin Marsilyalı yetkililerle görüştüğü ve Brezilyalı oyuncuyu resmen istediği öğrenildi. Taraflar arasında yapılan görüşmelerde de sona gelindiği ve Gustavo transferinde Fenerbahçe’nin mutlu sona yakın olduğu belirtildi.

MARSİLYA’NIN TAVRINI DEĞİŞTİRDİ

■ BU görüşmelerde Brezilyalı oyuncunun da tutumu etkili oldu… Gustavo’nun yapılan toplantıda ‘Fenerbahçe’ye gitmek istiyorum’ dediği ve bunun ardından Fransız ekibinin sert tavrını değiştirdiği kaydedildi. Gustavo, önceki gün Bordeaux ile oynanan hazırlık maçından sonra bir muhabirin ‘Fenerbahçe’ye gitmeyeceksin öyle değil mi?’ sorusuna gülümsemiş ve yanıt vermeden alanı terk etmişti. Sambacının transferi önümüzdeki hafta için açıklanacak.