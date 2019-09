AKŞAM

Fenerbahçe'nin Fransa Ligi Marsilya'dan yıldız transferi Luiz Gustavo, yeni takımına alışmaya çalışıyor.

"ARA NE ÇOK BANA YARAYACAK"

32 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe'yle şampiyonluklar yaşamaya geldim. Bu takım için elimden geleni yapacağım. Transferin son gününde takıma dahil oldum. Bu yüzden milli maçlar için verilen aranın en çok bana yarayacağını düşünüyorum. Bu sürede takım arkadaşlarıma ve İstanbul'a daha fazla alışacağım" açıklamasında bulundu.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN HER ŞEYE SAHİBİZ"

Sambacı sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim biraz agresif bir oyun tarzım var. Sahada takımımın kazanması için her şeyi yaparım. Kaliteli bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Şampiyonluk için gereken her şeye sahibiz. Taraftarlarımızın kupalar beklediğini biliyorum. Bunun için de takım halinde sahada her şeyimizi vermeliyiz. Kadıköy'de maça çıkmak için sabırsızlanıyorum. Taraftarımız önünde o atmosferi yaşamak istiyorum."