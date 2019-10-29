Gustavo ışıldıyor

GÜNEŞ

■ TEKNİK direktör Ersun Yanal, sezon başı transfer döneminde ısrarla Gustavo’nun alınmasını istemişti. Transferin son gününde Sarı-Lacivertli takıma katılan Sambacı, gösterdiği performansla hem taraftarları memnun etti hem de hocasını haklı çıkardı. Geldiği günden bu yana Süper Lig’deki 6 maçta da 90 dakika şans bulan Brezilyalı oyuncu, ilk golünü de hafta sonu Konyaspor’a attı. 32 yaşındaki oyuncu sergilediği oyunla ‘Yeni Appiah’ yorumlarının yapılmasına neden oldu.