02 Şubat 2020 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Şubat 2020 Pazar 00:18:19
Gustavo cezasını kupada çekecek
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti.
Dün de Gustavo önce cezalı duruma düştü ve uzatmalarda itirazdan atıldı. O da cezasını ligdeki Alanya maçı yerine kupada çekecek.
(Akşam)
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