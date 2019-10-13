Gurur veren zafer

  • Bist 100
    99027.8
  • Dolar
    5,8886
  • Euro
    6,5138
  • Altın
    281,6270
İstanbul
14 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Afganistan'da 16 DEAŞ'lı terörist öldürüldü Afganistan'da 16 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
Galatasaray'da devre arasındaki ilk yolcu o olacak Galatasaray'da devre arasındaki ilk yolcu o olacak
Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı Çin'de restoranda gaz patlaması: 6 ölü, 9 yaralı
AB'nin göçmen endişesi sürüyor AB'nin göçmen endişesi sürüyor
Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu Emre Belözoğlu'nun kaçıracağı maçlar belli oldu
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki
O firmadan kravat olayıyla ilgili açıklama geldi O firmadan kravat olayıyla ilgili açıklama geldi
Bursa'da esrarengiz olay: 150 kuzu telef oldu Bursa'da esrarengiz olay: 150 kuzu telef oldu
Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı Ekvador Devlet Başkanı Moreno yine Maduro ve Correa'yı suçladı
Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor Başkan Erdoğan Azerbaycan'a gidiyor
Bakan müjdeyi verdi: Aylık 650 lira maaş verilecek Bakan müjdeyi verdi: Aylık 650 lira maaş verilecek
Milli takımda 2 isim Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı Milli takımda 2 isim Fransa maçı kadrosundan çıkarıldı
Metin Feyzioğlu: Suriye üzerinden Türkiye'ye yürüme planları bozuldu Metin Feyzioğlu: Suriye üzerinden Türkiye'ye yürüme planları bozuldu
Polonya halkı sandık başında Polonya halkı sandık başında
Numan Kurtulmuş: ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz Numan Kurtulmuş: ABD hiç bir zaman Türkiye ile ipleri koparmayı göze alamaz
ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar ABD'den Suriye'deki etnik ve dini azınlıklara 50 milyon dolar
Adana'da "torbacı" operasyonu Adana'da "torbacı" operasyonu
Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken detay: Barış Pınarı Harekatı’nda yarım kalan iş tamamlanıyor Coşkun Başbuğ’dan dikkat çeken detay: Barış Pınarı Harekatı’nda yarım kalan iş tamamlanıyor
Ahmet Nur Çebi'nin önceliği para konusu Ahmet Nur Çebi'nin önceliği para konusu
Anka İHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi Anka İHA Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi
Terör örgütü YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı Terör örgütü YPG/PKK'dan Suruç ve Akçakale'deki sivillere saldırı
Galatasaray Onyekuru için onları feda edecek Galatasaray Onyekuru için onları feda edecek
Cristiano Ronaldo'nun ismi stadyuma veriliyor Cristiano Ronaldo'nun ismi stadyuma veriliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

13 Ekim 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 12 Ekim 2019 Cumartesi 23:47:35

Gurur veren zafer

Maçtan sonra tüm futbolcular Mehmetçik’e selam dururken, açıklamalarıyla da tüm Türkiye’ye duygulandırdılar. Emre Belözoğlu, Bize bazen kahraman diyorlar, gerçek kahramanlar Mehmetçik’tir derken, Burak Yılmaz Dualarımız onlarla, Cenk Tosun Sevincimiz buruk diye konuştu. Şenol Güneş ve futbolcuların görüşleri şöyle:

GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ: Maalesef şehitlerimiz var. Şehitlerimize sebep olanların yattıkları yerde Allah daha beterini versin. Bu acıyı biz paylaşırken, onların da bu acıyı bir gün tatmasını bekliyoruz. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Bundan mutlaka beslenen birileri var. Askerimizin milletimizin yanındayız. Her bir gözyaşı bizi üzüntüye boğar. İnşallah bu tip sıkıntılar son bulur. Terör kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Besleyenleri de inşallah bu terör mutlaka bulacaktır.

EMRE BELÖZOĞLU: Bizi bazen maçtan sonra milli kahramanlar ilan ediyorlar. Bu mutluluk verici ama bizim esas kahramanlarımız şu an sınırda. Alllah onları muzafffer eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin. Bütün dualarımız onlarla birlikte. Sınırda bulunan kardeşlerimiz, kahramanlarımız da milli maçı konuşuyor. Biz de onları çok merak ediyoruz. Biz bu yüzden çok güzel bir ülkeyiz.

CENK TOSUN: Allah’ın yardımıyla 1-0 yendik. Golden sonra biraz fazla sevindik, haberimiz yoktu. İçeri girince haber aldık çok üzgünüz. 8 sivil şehit vermişiz. Allah’tan rahmet diliyorum. Sevinçliyiz, ama sevincimiz buruk, şehitlerimizden dolayı. Her zaman askerimizin Mehmetçiğimizin yanındayız. İnşallah bu operasyondan da alınlarının akıyla çıkacaklarını ümit ediyoruz.

BURAK YILMAZ: Şehitlerimiz varmış, çok üzgünüz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız da aradı o da çok üzgündü. Aynı zamanda da bizim aldığımız galibiyetten dolayı biraz nefes almıştı. Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muza er eyler. Dualarımız onlar birlikte.

DENİZ TÜRÜÇ:  Allah, ülkemizin, devletimizin ve askerlerimizin yardımcısı olun. Futboldan daha önemli şeyler var. Onların gözyaşı, bizim gözyaşımızdır. Hem askerimizi, hem milletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ