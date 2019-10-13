Gurur veren zafer

GÜNEŞ

ŞENOL GÜNEŞ: Maalesef şehitlerimiz var. Şehitlerimize sebep olanların yattıkları yerde Allah daha beterini versin. Bu acıyı biz paylaşırken, onların da bu acıyı bir gün tatmasını bekliyoruz. Bu artık sürdürülebilir bir şey değil. Bundan mutlaka beslenen birileri var. Askerimizin milletimizin yanındayız. Her bir gözyaşı bizi üzüntüye boğar. İnşallah bu tip sıkıntılar son bulur. Terör kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Besleyenleri de inşallah bu terör mutlaka bulacaktır.

EMRE BELÖZOĞLU: Bizi bazen maçtan sonra milli kahramanlar ilan ediyorlar. Bu mutluluk verici ama bizim esas kahramanlarımız şu an sınırda. Alllah onları muzafffer eylesin. Ayaklarına taş değdirmesin. Bütün dualarımız onlarla birlikte. Sınırda bulunan kardeşlerimiz, kahramanlarımız da milli maçı konuşuyor. Biz de onları çok merak ediyoruz. Biz bu yüzden çok güzel bir ülkeyiz.

CENK TOSUN: Allah’ın yardımıyla 1-0 yendik. Golden sonra biraz fazla sevindik, haberimiz yoktu. İçeri girince haber aldık çok üzgünüz. 8 sivil şehit vermişiz. Allah’tan rahmet diliyorum. Sevinçliyiz, ama sevincimiz buruk, şehitlerimizden dolayı. Her zaman askerimizin Mehmetçiğimizin yanındayız. İnşallah bu operasyondan da alınlarının akıyla çıkacaklarını ümit ediyoruz.

BURAK YILMAZ: Şehitlerimiz varmış, çok üzgünüz. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız da aradı o da çok üzgündü. Aynı zamanda da bizim aldığımız galibiyetten dolayı biraz nefes almıştı. Hiçbir şey şehitlerimizin acısını dindirmez. Biz onlarla beraberiz, dualarımız onlarla. İnşallah Allah onları muza er eyler. Dualarımız onlar birlikte.

DENİZ TÜRÜÇ: Allah, ülkemizin, devletimizin ve askerlerimizin yardımcısı olun. Futboldan daha önemli şeyler var. Onların gözyaşı, bizim gözyaşımızdır. Hem askerimizi, hem milletimizi mutlu edebildiysek ne mutlu bize.