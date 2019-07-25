25 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 22:03:05
Gündemdeki golcü Miguel Borja
Kadrosuna bir de Burak Yılmaz’a alternatif oluşturabilecek golcü katmak isteyen yönetim, Brezilya’nın Palmeiras kulübünde forma giyen Miguel Borja’yı gündemine aldı.
GÜNEŞ
26 yaşındaki futbolcuyla menajeri aracılığıyla temas kurulup nabız yoklandığı aktarıldı. Brezilya basınında yer alan haberlere göre ise iki kulüp arasında henüz bir resmi temas sağlanmadı. Kolombiyalı golcü, 2017’de 9.8 milyon euroya Palmeiras'a transfer olmuştu.
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