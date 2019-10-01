Güldür yüzümüzü Aslan’ım! Galatasaray-PSG muhtemel 11’ler

GÜNEŞ

■ GALATASARAY, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) ile bugün karşı karşıya gelecek. TT Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. PSG ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yenerek iyi bir başlangıç yaptı.

EN SON LOKOMOTİV’İ YENDİ

■ GEÇTİĞİMİZ sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına Lokomotiv Moskova’yı 3-0 yenerek başlayan ve 99. galibiyetini alan G.Saray, bundan sonraki karşılaşmalarda kazanamadı. Grupta Porto’ya 2 maçta da yenilen, Schalke ile evinde berabere kalıp, deplasmanda mağlup olan Cim Bom, Moskova’da da boynu bükük dönmüştü. Sonrasında Avrupa Ligi’nde de Benfica’ya evinde 2-1 yenilip, deplasmanda berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, 7 maçtır kazanamayarak Avrupa’da 100. galibiyetine ulaşamadı.

8 FUTBOLCU FRANSA’DA OYNADI

■ SARI-Kırmızılı ekipte Fransa futbolunu yakından tanıyan çok sayıda isim yer alıyor. Aslan’ın kadrosunda kariyerlerinde daha önce çeşitli Fransız takımlarında forma giymiş 8 futbolcu bulunuyor. Daha önce Fransız takımlarında forma giymiş defalarca PSG’ye karşı forma giymiş G.Saraylı futbolcular şöyle: “Mariano (Bordeaux), Michael Seri (Nice), Belhanda (Montpellier-Nice), Lemina (Lorient-Marsilya), Jimmy Durmaz (Toulouse), Sofiane Feghouli (Grenoble), Nzonzi (Amiens), Falcao (Monaco)”

MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Fehgouli, Falcao

PSG: Navas, Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat, Gueye, Marqinhos, Veratti, Sarabia, Di Maria, Icardi