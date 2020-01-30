Guilherme'nin yeni adresi Trabzonspor! Brezilyalı futbolcu ailesi ile birlikte Trabzon'a gitti
Trabzonspor ismi uzun süredir Beşiktaş ile anılan Yeni Malatyaspor'un yıldızı Guilherme ile anlaşma sağladı.
Trabzonspor, ismi bir süredir Beşiktaş ile anılan ancak transferi gerçekleşmeyen Yeni Malatyasporlu Guilherme için devreye girdi ve transferi bitirme aşamasına geldi.
Takımın başına Hüseyin Çimşir'i getiren Bordo-Mavililer, Guilherme'nin bonservisi için Benevento ile de anlaşmaya vardı. Trabzonspor Kulübü oyuncuyu sabahın erken saatlerinde Trabzon'a getirdi. Bugün son bir görüşme daha yapacak olan Bordo Mavililer oyuncuyu KAP'a bildirecek.
Guilherme, bu sezon oynadığı 26 resmi karşılaşmada 7 gol atarken 6 da asist yaptı.
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