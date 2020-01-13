Guilherme'nin menajeri Robalinho'dan flaş paylaşım: Sıradaki durak İstanbul

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Beşiktaş, Takım Harcama Limiti’nde faizin yeniden hesaplanması için TFF’ye başvurmuştu. Olumsuz yanıt alan Kartal’ın elinde harcayabileceği sadece 2 milyon TL’si vardı. Bunca zorluğa rağmen Siyah-Beyazlılar, dün manşetten verdiğimiz Guilherme haberinde Brezilyalı yıldızın işini bitirmişti. Bonservisi İtalyan ekibi Benevento’da olan orta saha oyuncusunun Malatya ile olan sözleşmesindeki ‘150 bin Euro’ya takımdan ayrılabilir’ maddesinin menajeri Marcelo Robalinho tarafından devreye sokulduğu bildirildi. Robalinho’nun bu parayı 40 bin Euro’ya (260 bin TL) kadar düşürdüğü ve oyuncu tarafından ödeneceği belirtildi.

Birkaç gün içinde bitiyor

Satın alma opsiyonuyla 2.5 yıllık anlaşma sağlanan Brezilyalı yıldızın menajeri, tam da haberimizin üzerinden saatler geçmeden sosyal medya hesabından adeta bu transferin resmiyet kazanmasının artık an meselesi olduğunu ifade etti. Malatya Başkanı Adil Gevrek ve Guilherme ile Antalya’dan fotoğraf paylaşan menajer Robalinho, mesaj olarak da altına, “Sıcak karşılaşmasından dolayı Başkan Adil Gevrek’e teşekkür ederim. Sıradaki durak İstanbul” diye yazdı. Kara Kartal’ın, birkaç gün içinde oyuncu ve menajeriyle masaya oturup, mutlu sona ulaşması için artık geri sayıma geçildi.

Yaklaşık 1 aydır ev bakıyordu

Beşiktaş’ın, mali açıdan bu kadar zor bir durumda olmasına rağmen kadrosuna katması artık an meselesi olan Guilherme, çoktan İstanbul’a gelmeyi kafasına koyduğu çok önceden belliydi. Brezilyalı futbolcunun, yaklaşık 1 aydır İstanbul Zorlu’da kendisine ev baktığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun evini şimdiden belirlediği ve imzayı atar atmaz da buraya taşınacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

(Fanatik)