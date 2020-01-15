Guilherme'nin menajeri açıkladı: TFF'nin harcama limiti serbebiyle Beşiktaş'a transfer gerçekleşmedi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun "harcama limitine" takılan Beşiktaş transferde de büyük bir şok yaşadı ve imza attırmak için gün saydığı Guilherme defterini kapattı.

Guilherme'nin transferi için oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benevento ile prensip anlaşmasın varan Beşiktaş, Guilerme ile anlaşma sağlayamadı ve transfer süreci rafa kalktı.

Beşiktaş'ın TFF tarafından harcama limitine takıldığını ifade eden Guilherme'nin menajeri Marcelo Robalinho: "TFF limitleri içerisinde Beşiktaş ile anlaşamadık. Guilherme, Malatyaspor'da kalacak" dedi.