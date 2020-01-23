23 Ocak 2020 Perşembe 16:17:28 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 16:18:13
Guilherme'den Beşiktaş sözleri: Federasyonun limitleri sebebiyle bu transfer olmadı
Yeni Malatyaspor’un yıldız futbolcusu Guilherme, Ziraat Türkiye Kupası’nda Sivasspor’a elendikleri maçtan sonra Beşiktaş’a transferiyle ilgili açıklamada bulundu.
Brezilyalı futbolcu şu ifadeleri kullandı:
“Beşiktaş federasyonun limitlerine takıldığı için bu transfer olmadı. Bu konu hakkında artık konuşmak istemiyorum. Malatya'dayım ve burada mutluyum.”
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