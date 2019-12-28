Guilherme Kartal oluyor

GÜNEŞ

■MALİ açıdan zor günler geçiren ve Adem Ljajic’i satmayı planlayan Beşiktaş, Sırp yıldızın yerini Yeni Malatyasporlu Guilherme ile doldurmayı planlıyor. Bir süredir Brezilyalı oyuncu için nabız yoklayan Siyah-Beyazlılar, yıl başından sonra Anadolu ekibiyle masaya oturacak. Kartal’ın 28 yaşındaki 10 numara için Sarı-Siyahlılara 750 bin euro bonservis ve 2 genç oyuncu önerecek, gelecek cevaba göre hareket edilecek.

SAMBACI DÜNDEN RAZI

■ KARTAL, Yeni Malatyaspor ile anlaşırsa bu kez oyuncunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Benevento ile görüşmelere başlayacak. Guilherme, geçen sezon başında Benevento’dan 3 yıllığına kiralanmıştı. Malatya bu kiralama için Çizme temsilcisine herhangi bir bedel ödememişti. Gelişmelerden haberdar olan Sambacının ise menajerine “Beşiktaş’a gitmek istiyorum” dediği öğrenildi.