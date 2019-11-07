07 Kasım 2019 Perşembe 11:47:33 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 11:49:19
GS TV spikerinden gündem yaratan sözler: '5'e razıydık'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi. Maçı canlı aktaran GS TV spikerinin Real Madrid'in 6. golü attığı sırada '5'e razıydık' sözleri gündem oldu!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi. Maçı canlı aktaran GS TV spikerinin Real Madrid'in 6. golü attığı sırada '5'e razıydık' sözleri gündem oldu!
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