GS TV spikerinden gündem yaratan sözler: '5'e razıydık'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi. Maçı canlı aktaran GS TV spikerinin Real Madrid'in 6. golü attığı sırada '5'e razıydık' sözleri gündem oldu!