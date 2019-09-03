GS Store'un internet sitesi serverlarına saldırı düzenlendi

Dört koldan yürüttüğü harekat sonucu Falcao, Lemina ve Andone'yi son gün renklerine katarak şov yapan Galatasaray, bu yaz kadrosuna kattığı yıldızları pazarlamak için de yoğun şekilde çalışıyor. Ancak sarı kırmızılı takım saha dışında da bir takım 'rakiplerle' boğuşuyor.

SERVER'LARA SALDIRI

Galatasaray'ın yönetim kurulu üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, Twitter hesabından yaptığı açıklamada mağazacılık bölümü olan GS Store'un internet sitesi serverlarına (sunucu) saldırı olduğunu ve çöktüğünü belirtti:

"Günlerdir mağazacılık ekibimiz harıl harıl çalışıyorken, yönetim kurulumuz Falcao başta olmak üzere çalışıyorken bir anda ana server, backup server, onun yurt dışı yedekleri ve disketler arka arkaya çöktü. Bunun sebebini ve faillerini araştırıyoruz.

Mağazacılıkta reform denilebilecek seviyede başlattığımız bu süreci durdurmaya kimsenin gücü yetmeyecek. Bunun için enerjimiz fazlasıyla var hiç merak etmeyin." (Star)

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru