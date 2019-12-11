GS PSG maçı ne zaman hangi kanalda? GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir? merakla araştırılıyor. Galatasaray, bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını bugün deplasmanda oynayacağı Paris Saint Germain karşılaşmasıyla tamamlayacak. Maçı kaçırmak istemeyenler karşılaşma ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. Ayrıca bu galibiyet yalnızca Sarı-Kırmızılı takımın gruptan çıkmasına yetmiyor. Club Brugge'un da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanyol ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi.

GS PSG MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

GS PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?

GS PSG maçı şifreli olarak beIN SPORTS HD1'den canlı olarak takip edilebilecek.

GS PSG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.