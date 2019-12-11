GS PSG maçı ne zaman hangi kanalda? GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir?
GS PSG maçı için geri sayım sona eriyor. Galatasaray, bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını bugün deplasmanda oynayacağı Paris Saint Germain karşılaşmasıyla tamamlayacak. Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. GS PSG maçını izlemek isteyen sporseverler arama motorlarında "GS PSG maçı ne zaman hangi kanalda? GS PSG maçı canlı şifresiz nereden izlenir?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Futbolseverlerin merakla araştırdığı soruların yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor...
GS PSG maçı ne zaman hangi kanalda? GS PSG maçı şifresiz canlı nereden izlenir? merakla araştırılıyor. Galatasaray, bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasını bugün deplasmanda oynayacağı Paris Saint Germain karşılaşmasıyla tamamlayacak. Maçı kaçırmak istemeyenler karşılaşma ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Galatasaray'ın rakibini mutlaka deplasmanda yenmesi gerekiyor. Ayrıca bu galibiyet yalnızca Sarı-Kırmızılı takımın gruptan çıkmasına yetmiyor. Club Brugge'un da Real Madrid karşısında puan kaybetmesi gerekiyor. İspanyol ekibi ise Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledi.
GS PSG MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?
PSG Galatasaray maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.
GS PSG MAÇI CANLI ŞİFRESİZ NEREDEN İZLENİR?
GS PSG maçı şifreli olarak beIN SPORTS HD1'den canlı olarak takip edilebilecek.
GS PSG MAÇININ HAKEMİ KİM?
Başkent Paris'teki Parc des Princes'de oynanacak maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Meunier, T.Silva, Kimpembe, Bernat, Sarabia, Paredes, Gueye, Mbappé, Icardi, Neymar.
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Feghouli, Falcao.
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