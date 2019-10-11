Grupta hesapları alt üst edecek ihtimal

  • Bist 100
    99622
  • Dolar
    5,8652
  • Euro
    6,4755
  • Altın
    280,2200
İstanbul
17 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ekranı Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? Bekçilik sözlü mülakat sonuçları ekranı
TMO'nun kuru incir alım esasları belli oldu TMO'nun kuru incir alım esasları belli oldu
Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar Aromatik bitkilerde 2023 hedefi 5 milyar dolar
İçişleri Bakanı Soylu: Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü İçişleri Bakanı Soylu: Herkes sivilleri kimin vurduğunu dün gördü
Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi Bakan Albayrak'tan cari denge değerlendirmesi
Cari fazlada tarihi zirve görüldü Cari fazlada tarihi zirve görüldü
Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki
Bergüzar Korel'e koruma kararı Bergüzar Korel'e koruma kararı
Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi Akaryakıt dağıtım sektöründen 87,7 milyar lira vergi
Kültür Bakanlığı alım yapıyor: Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kültür Bakanlığı alım yapıyor: Kültür Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Pakistan Başbakanı İmran Han: Keşmirliler korku nedir unuttu Pakistan Başbakanı İmran Han: Keşmirliler korku nedir unuttu
Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının Ödenekte 'aslan payı' Hazine ve Maliye Bakanlığının
Türkiye PKK/YPG’yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa’nın derdi belli oldu Türkiye PKK/YPG’yi vurdu, ses onlardan geldi! Fransa’nın derdi belli oldu
Dışişleri Bakanlığı: AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır Dışişleri Bakanlığı: AB ve NATO tarafından terör örgütü kabul edilen PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG unsurları hedef alınmaktadır
Enerjide 7,5 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı Enerjide 7,5 milyar dolarlık kredi yapılandırıldı
Kamil Koç 'resmen' FlixBus'a katıldı Kamil Koç 'resmen' FlixBus'a katıldı
Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de Çin'den Avrupa'ya gidecek ilk yük treni 5 Kasım'da Türkiye'de
Barış Pınarı Harekatından üzücü haber: Doğum gününde şehit oldu Barış Pınarı Harekatından üzücü haber: Doğum gününde şehit oldu
Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı Rasulayn ilçesinin Tel Halef köyü YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarıldı
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Birileri kullandığı termonolojiye dikkat etsin
7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda? 7. Koğuştaki Mucize vizyona girdi mi? 7. Koğuştaki Mucize ne zaman vizyonda?
Mehmetçik için zafer ve sefer duası Mehmetçik için zafer ve sefer duası
İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti İmran Han Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı desteğini iletti
Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak Suriyeli çocuklar Türk akranlarıyla buluşturulacak

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

11 Ekim 2019 Cuma 13:58:39 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 14:00:38

Grupta hesapları alt üst edecek ihtimal

Bu akşam Fransa karşısında alacağı tarihi galibiyetle yeniden gruba ortak olmaya hazırlanan İzlanda, Kasım ayında Türkiye'yle final maçına çıkacak.

TM Dijital Haber Merkezi

EURO 2020 Elemeleri’ne harika başlangıç yapan ve ilk 3 maçında 9 puan toplayarak bir anda grubun favorisi olan Türkiye, Haziran ayında İzlanda’ya kaybetse de toplanılan 15 puan ay yıldızlıları hedefinden şaşırtmadı.

TÜM HESAPLAR TÜRKİYE VE FRANSA YENER ŞEKLİNDE YAPILDI

Bu akşam Arnavutluk’u yenmesi halinde Fransa’yla birlikte gruptan çıkma şansını bir hayli yükseltecek olan Türkiye sadece galibiyete odaklanırken, İzlanda’nın Fransa’ya kaybetmesi halinde Vikinglerle aradaki puan farkı 6’ya çıkacak. Kritik maç öncesi basın toplantısı düzenleyen ve ‘Arnavutluk’u yenip Fransa ile berabere kalmamız halinde garantileyebiliriz’ açıklamalarında bulunan Şenol Güneş öğrencileriyle birlikte ilk düdüğün çalmasını beklerken, grupta ters bir sonuçta yani İzlanda’nın Fransa’yı yenmesi halinde 14 Kasım’da oynanacak olan Türkiye – İzlanda maçı hayati derecede önem taşıyacak.

İZLANDA BUGÜN FRANSA'YI YENERSE HESAPLAR KARIŞACAK

Tarihinde Fransa karşısında galibiyet yüzü görmeyen İzlanda’nın bugün ‘Horozları’ devirmesi halinde Erik Hamren’in Türkiye’yle final maçına çıkmayı hedeflediğini işaret ederken, ay yıldızlılarımızın 2017’de Eskişehir’de 3-0 kaybettiği maçın hala akıllarda olması Şenol Güneş’i temkinli olmaya sevk ediyor.

Lucescu’nun başında olduğu Türkiye, İzlanda karşısında Gudmundsson, Bjarnason ve Arnason’un gollerine engel olamamış, milli takım I grubunu 4.olarak tamamlamıştı.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ