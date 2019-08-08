2015 yılında Galatasaray’a transfer olan fakat belgeleri yetişmediği için lisansı çıkartılamayan Kevin Grosskreutz, Alman basınına verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Grosskreutz, en önemli pişmanlığının sarı-kırmızılılara transferi olduğunu dile getirdi.

Grosskreutz: “En büyük pişmanlığım Galatasaray’a gitmekti”

Alman yıldız, “Gerçekten en önemli pişmanlığın nedir?” sorusuna, “Galatasaray’a gitmekti, çünkü çok telaşlıydım. Aceleci davrandım, çok kontrolsüzdüm ve sadece Thomas Tuchel ile olan fikir ayrılıklarımdan dolayı bunları yapıyordum. Çok sabırsızdım, belki de hatam buydu ama kimseye zarar vermedim, bundan dolayı pek de pişman değilim” dedi. Grosskreutz, şu an Almanya 3. lig ekiplerinden KFC Uerdingen 05’de forma giyiyor. (Star)