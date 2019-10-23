Graeme Souness: Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmek, yaptığım en akıllı işlerden biri değildi

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness, Sarı Kırmızılılar'ın Şampiyonlar Ligi'nde dün gece Real Madrid'le oynadığı karşılaşmanın ardından katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmesiyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu. 66 yaşındaki efsanevi isim, İrlanda televizyonu Virgin Media Sport'ta yayınlanan programda o anlarla ilgili şunları söyledi:

"Fenerbahçe stadının ortasına bayrak dikmek, yaptığım en akıllı işlerden biri değildi. Ancak bu, söz konusu maçtan dokuz ay evvel Galatasaray'la sözleşme imzalamadan önce bir Fenerbahçe yöneticisinin hakkımda yaptığı yoruma verdiğim yanıttı. Kendisi, geçirdiğim açık kalp ameliyatından ötürü bana 'kötürüm' demişti.

Onların sahasında kupayı kazanmıştık ve taraftarlarımızın dalgalandırdığı dev bayraklar vardı. İşte o bayrağı dalgalandırma sırası o anda bana geçmişti. Daha sonrasında bayrağı geri vermeye çalıştım ama ortada kimse yoktu. Herkes, soyunma odasına doğru yönelmişti. Ben de bayrağı alıp geriye doğru koştum. Tribünlere baktım ve o yöneticinin oturduğu bölgeyi gördüm. O an içimden 'Sana kimin kötürüm olduğunu göstereceğim.' dedim.

Bayrağı diktiğimde bunun iyi bir fikir olduğunu düşündüm. Ancak kenara geldiğimde Fenerbahçe taraftarlarının pek mutlu olmadığını ve sahaya girmeye çalıştıklarını gördüm. Bu kargaşada ancak polis kalkanı sayesinde tünele girebildim.

Soyunma odasına vardığımda başkanın birazdan gelip yarın sabah evime dönmem için bana uçak biletimi vereceğini düşünüyordum. Ancak tam tersi bir durum yaşandı. Şunu söyleyebilirim ki hayatımın hiçbir döneminde bu kadar çok bıyıklı erkeği öptüğümü hatırlamıyorum. Tüm yöneticiler ağlıyordu ve her şey çok güzeldi."

(Fanatik)