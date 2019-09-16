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16 Eylül 2019 Pazartesi 11:31:46 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:34:56

Göztepe'den 43 yıl sonra en kötü seri

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la deplasmanda 0-0 berabere kalıp, 4'üncü haftayı da galibiyetsiz kapatan ve ligde henüz gol atamayan tek takım olan Göztepe, 43 yıl sonra en kötü sezon başlangıcına imza attı.

Sarı-kırmızılılar bu sezon yaşadığı olumsuz tabloyla Süper Lig'de 1976-1977 sezonunda da karşılaştı. O dönem de ilk 4 haftada galibiyet yüzü görmeyen Göztepe, lig bitiminde küme düştü. Sarı-kırmızılılar 1976-1977'de ilk 4 haftada Trabzonspor ve Altay'a 1-0 yenilip, Giresunspor'la 0-0, Fenerbahçe'yle de 1-1 berabere kalmıştı. Galibiyet hasretine 5'inci haftada Zonguldakspor'u 2-1 yenerek son veren Göztepe, aynı kabusu büyük umutlarla başladığı 2019-2020 sezonunda da yaşamış oldu.

İlk 2 haftada Antalyaspor'a 1-0, deplasmanda ise Beşiktaş'a 3-0 kaybeden Göztepe, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor'la yenişemedi. Sadece 2 puanı hanesine yazdıran İzmir ekibi, taraftarını bir türlü sevindiremedi. Rize'de ilk yarıda kazandığı penaltı ve rakip aleyhine kırmızı kart VAR'a takılan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna ise umutlu konuştu. Cuma günü İzmir'de oynanacak Konyaspor maçıyla yeni bir sürece gireceklerini anlatan Tuna, "Artık bizim için 30 haftalık süreç çok önemli olacak. Yine gol atamadık ama artık çok gol atacağımızı ve oyun anlayışımızla ilgili gelecekte neler olabileceğini biliyorum. Rizespor karşısında zaman zaman önde baskılar kurduk. Oyun verimliliği adına iyi bir oyun oynadık. Çok pozisyon zenginliği olmadı ama oyun disiplini adına iki takım da iyiydi" dedi.

GENÇLER SİFTAH YAPTI

Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puanla dönenen Göztepe'de yeni transferler Mossoro ve Napoleoni siftah yaparken, iki genç futbolcu Batuhan Kırdaroğlu ile Ege Özkayımoğlu da kariyerlerinde ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. Sezon başında Pendikspor'dan transfer edilen 19 yaşındaki Batuhan 76'ncı dakikada Napoleoni'nin yerine oyuna dahil olurken, altyapıdan yetişen 18 yaşındaki Ege ise son 4 dakikada Serdar'ın yerine girdi. İki futbolcu da oyunda kaldıkları sürede ellerinden gelen mücadeleyi gösterdi. Göztepeli taraftarlar genç futbolcuların daha fazla şans bulmasını isterken, Batuhan ve Ege'ye sosyal medya üzerinden tebrik mesajları yağdı.

Göztepe'nin sezon başlangıçları şöyle;

1976-1977 Sezonu

Trabzonspor-Göztepe: 1-0

Altay-Göztepe: 1-0

Göztepe-Giresunspor: 0-0

Fenerbahçe-Göztepe: 1-1

2019-2020 Sezonu

Göztepe-Antalyaspor: 0-1

Beşiktaş-Göztepe: 3-0

Göztepe-Denizlispor: 0-0

Çaykur Rize-Göztepe :0-0  (DHA)

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