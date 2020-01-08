08 Ocak 2020 Çarşamba 11:07:47 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:10:04
Göztepe'de Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de iki isim, sarı - kırmızılı takımın Antalya kampına götürülmedi.
Süper Lig takımlarından Göztepe'de iki isim, kadro dışı bırakıldı.
Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı - kırmızılı takımda Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, Antalya kampına götürülmedi.
Bugün 13:30 uçuşu ile Antalya'ya gidecek olan Göztepe, akşam antrenmanı ile hazırlıklarına başlayacak.
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