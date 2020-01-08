Göztepe'de Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok kadro dışı bırakıldı

Süper Lig takımlarından Göztepe'de iki isim, kadro dışı bırakıldı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki sarı - kırmızılı takımda Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, Antalya kampına götürülmedi.

Bugün 13:30 uçuşu ile Antalya'ya gidecek olan Göztepe, akşam antrenmanı ile hazırlıklarına başlayacak.