9. haftasını tamamladığımız Süper Lig'de teknik adam kıyımı son hızıyla devam ediyor. Denizlispor, Kayserispor ve Gençlerbirliği'nin ardından bir ekip daha teknik direktörüyle yolları ayırdı.



İKİNCİ TUNA DÖNEMİ SONA ERDİ



Pazar günü sahasında Kasımpaşa'ya 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Göztepe'de Tamer Tuna ile yollar ayrıldı. İzmir ekibinde ikinci dönemini yaşayan genç teknik adam, bu sezon 9 haftada sadece 2 galibiyet alarak ligin 15. sırasına demir atmıştı.