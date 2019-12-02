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02 Aralık 2019 Pazartesi 13:23:34 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 13:50:16

Göztepe'de değişim takımı ayağa kaldırdı

Süper Lig'de geçen hafta Fenerbahçe ile evinde 2-2 berabere kalarak rakibini elinden kaçıran Göztepe'de, 1 ay önce yapılan teknik direktör değişikliği takımı ayağa kaldırdı.

Sezona Tamer Tuna ile başlayan Göz-Göz, alınan kötü sonuçların ardından 9'uncu haftada 4-1 kaybedilen Kasımpaşa maçı sonrası genç çalıştırıcı ile yollarını ayırdı. Göztepe'de gerçekleşen teknik değişim hem Süper Lig'e hem de Ziraat Türkiye Kupası'na olumlu yansıdı. Kaleci antrenörü Suat Arıcan yönetiminde önce kupanın 4'üncü turunda Sivas Belediyespor'u 3-0 yenen Göztepe, ardından ligde Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Trabzonspor karşılaşmasından sonra vakit kaybetmeden İlhan Palut'u dümene geçiren İzmir ekibi, genç teknik adamla da çıkışını sürdürdü.

İlhan Palut yönetiminde ilk maçını evinde BtcTurk Yeni Malatyaspor'la oynayan Göztepe, rakibi ile 1-1 berabere kalsa da oynanan futbol taraftarı tatmin etti. Ligin 12'nci haftasında ise sezonun flaş takımlarından Aytemiz Alanyaspor'u dış sahada 1-0 yenen Göz-Göz, Fenerbahçe sınavında da galibiyeti kaçıran taraf oldu. Özellikle ikinci yarıda çok istekli ve pozitif futbol ortaya koyan Palut'un Göztepe'si sahadan 1 puanla ayrılsa da tribünlerden bol bol alkış aldı. Başkan Mehmet Sepil son haftalarda sergilenen futboldan memnun kaldığını dile getirdi. Son 4 haftada 8 puanı hanesine yazdırıp tırmanışa geçen sarı-kırmızılılar ilk 5 yolunda camiasına umut aşıladı. Göztepe bu hafta Ankaragücü ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

KUPADA RAKİP KARAGÜMRÜK

Ziraat Türkiye Kupası'nda Yozgatspor 1959 ve Sivas Belediyespor'u eleyerek 5'inci tura adını yazdıran Göztepe ilk maçta yarın 1'inci Lig ekibi Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Vefa Stadı'nda Özgüç Türkalp'in yöneteceği müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan orta saha Poko maçta oynayamayacak. Teknik direktör İlhan Palut'un İstanbul deplasmanında genç ve yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. Göztepe rakibiyle rövanş müsabakasını ise 18 Aralık Çarşamba günü evinde oynayacak.  (DHA)

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