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18 Aralık 2019 Çarşamba 21:02:16 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 21:02:53

Göztepe son 16 turuna yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup eden Göztepe, son 16 turuna çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki ilk maçı da aynı skorla kazanmıştı.

Karşılaşmanın 27. dakikasında sol kanat son çizgiden Yasin Öztekin'in kaleye gönderdiği top direkten oyun alanına döndü. Meşin yuvarlakla ceza sahası içinde buluşan Eren Derdiyok'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Aykut'ta kaldı.

39. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Göztepe atağında Yasin Öztekin'in ortasında penaltı noktası yakınındaki Eren Derdiyok, bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

41. dakikada Murat Paluli'nin ceza sahası içinde topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Sarper Barış Saka penaltı kararı verdi. Atışı 42. dakikada kullanan Sercan Yıldırım, takımının beraberlik golüne imza attı: 1-1.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle biten müsabakada Göztepe 76. dakikada tekrar öne geçti. Berkan Emir'in sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Mossoro kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Göztepe, kupada adını son 16 turuna yazdırdı.

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Emrah Ünal, Mehmet Ali Akkor

Göztepe: Göktuğ Bakırbaş, Murat Paluli, Sanneh, Alpaslan Öztürk (Dk. 53 Reis), Leo (Dk. 46 Berkan Emir), Deniz Kadah, Borges, Yalçın Kayan (Dk. 83 Soner Aydoğdu), Yasin Öztekin, Mossoro, Eren Derdiyok

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Murat Sarıgül, Abdulhamit Yıldız, Barış Başdaş, Koray Altınay, Sercan Yıldırım (Dk. 86 Yusuf Erdoğan), Barış Özbek (Dk. 82 Furkan Kara), Çağrı Ortakaya (Dk. 90 Anıl Cenk Aktaş), Turgut Doğan Şahin, Muhammed Egemen Pehlivan, Sosseh

Goller: Dk. 39 Eren Derdiyok, Dk. 76 Mossoro (Göztepe), Dk. 42 Sercan Yıldırım (Penaltıdan) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 29 Barış Başdaş, Dk. 31 Koray Altınay, Dk. 39 Çağrı Ortakaya, Dk. 81 Abdulhamit Yıldız (Fatih Karagümrük), Dk. 64 Borges (Göztepe)

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