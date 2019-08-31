31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:30:47 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:31:49
Göztepe, Medipol Başakşehir'den Mossoro ile anlaşma sağladı
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir forması giyen Marcio Mossoro'yla anlaşma sağladı.
Süper Lig takımlarından Göztepe, orta saha transferinde sürpriz bir isimle anlaşmaya vardı.
beIN Sports'un haberine göre; İzmir ekibi, 5 sezondur Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki futbolcu Marcio Mossoro'yla 1+1 yıllık anlaşma sağladı.
Brezilyalı futbolcunun Başakşehir'le sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT