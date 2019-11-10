Göztepe - Malatyaspor maçında kazanan çıkmadı

Göztepe, 9. dakikada Serdar Gürler'in golüyle öne geçti ve ilk yarıyı önde kapattı. İlk devrenin bitiminin ardından hakeme itirazlarda bulunan BtcTurk Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Çağdaş Atan sarı kartla cezalandırıldı.

Yeni Malatyaspor, 82. dakikada Gökhan Töre'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Göztepe 13, Yeni Malatyaspor ise 18 puana yükseldi.

Milli aradan sonra Göztepe, Alanyaspor'a konuk olacak. Malatyaspor ise sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

YENİ MALATYASPOR LİG REKORUNU KIRDI

Yeni Malatyaspor bu maçla birlikte yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve lig tarihindeki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı.

MAÇ SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Göztepe-Yeni Malatyaspor maçının bitiş düdüğüyle birlikte iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Konuk ekipten Eren Tozlu ve Göztepe’den Alpaslan Öztürk kırmızı kart gördü.