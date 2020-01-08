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08 Ocak 2020 Çarşamba 11:44:20 | Son Güncelleme: 08 Ocak 2020 Çarşamba 11:47:09

Göztepe, Loic Remy ve Adebayor'u gündemine aldı

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Lille ekibinden Loic Remy ve Adebayor'un yanı sıra son olarak Kasımpaşa'dan Ricardo Quaresma'yı da gündeme aldı.

Süper Lig'de ikinci yarı için hedefini büyüten Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil yıldız avına başladı. Yeni stadına yıldız bir golcü ile geçiş yapmak isteyen Başkan Sepil, uzun süredir temasta olduğu Fransa ekibi Lille'den Loic Remy ve son olarak Kayseri forması giyen Emmanuel Adebayor'un transferini belli bir noktaya getirdi.

PALUT'UN GÖRÜŞÜNÜ ALACAK

Listesinde bir çok yıldız bulunan sarı-kırmızılı ekibin Başkanı Sepil, dünyaca iki yıldızdan birini kadroya katmak için yoğun bir çaba sarfediyor. Teknik direktör İlhan Palut ile de bir görüşme yaparak Remy ya da Adebayor için son kararını verecek olan Sepil, en kısa sürede yeni bir golcüyü kadroya katacak.

SON GÖZDE QUARESMA

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil ayrıca, Kasımpaşa ile yol ayrımına gelen Portekizli Quaresma ile de ilgileniyor. 36 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılara önerildiği öğrenilirken, Quaresma'nın ülkesinin milli takımından yakın arkadaşı olan kaptan kaleci Beto'nun da transfer için devrede olduğu ifade edildi.

Kayserispor'dan geçtiğimiz Aralık ayında ayrılarak boşa çıkan Emmanuel Adebayor, ilk yarıda Anadolu ekibinde beklediği çıkışı yapamadı. Togolu oyuncu ligde 8 maça çıkarken, fileleri 2 kez havalandırabildi. Togo Milli Takımı'nda da 17 kez forma giyen yıldız oyuncu, kariyerinde 522 maça çıktı, 186 gol kaydetti.

Sporting Lizbon'da kariyerine başlayan ve Porto, Inter, Chelsea ve Barcelona gibi dünya devlerinde top koşturan Portekizli Quaresma, sezon başında transfer olduğu Kasımpaşa'da 13 maçta 3 gol kaydetti. Beşiktaş'ta uzun süre futbol oynayan 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı ekipte iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

KARİYERİ PARLAK

Göztepe'nin transfer etmek istediği Adebayor, kariyerinde dünyanın önemli ekiplerinde forma giydi. Fransa ekibi Metz'de futbol hayatına başlayan 35 yaşındaki futbolcu, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Crystal Palace ekiplerinde forma giydi. Ancak Adebayor kariyerinde sadece bir kupa kaldırırken Real Madrid ile İspanya Kral Kupası'na uzandı.

(Yeni Asır)

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