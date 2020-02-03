03 Şubat 2020 Pazartesi 22:05:49 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 22:06:18
Göztepe kaçtı, Denizlispor yakaladı
Göztepe, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı
Süper Lig'de 20. haftanın kapanış karşılaşmasında Göztepe, Yukatel Denizlispor'a konuk oldu.
Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta taraflar 9. dakikada Serdar Gürler ve 86. dakikada Oscar Estupinan'ın attığı karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Yukatel Denizlispor'un puanı 23, Göztepe'nin puanı ise 30'a yükseldi.
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