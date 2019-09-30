Göztepe, Gaziantep deplasmanında puanla çıktı
Süper Lig'de Gazişehir Gaziantep ile Göztepe, Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım müsait fırsatlardan yararlanamazken karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.
Gazişehir Gaziantep'in golünü 58. dakikada Güray Varol atarken Göztepe'ye puan getiren gol, 82. dakikada Berkan Emir'den geldi.
Gazişehir Gaziantep, böylece 5 haftadır kaybetmiyor. Göztepe ise 4 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
Bu sonucun ardından Gaziantep ekibi, 11 puanla ligde 3. sırada yer aldı. Göztepe ise 6 puanla haftayı 15. sırada kapattı.
Süper Lig'de gelecek hafta Gazişehir Gaziantep, Başakşehir'i konuk edecek. Göztepe ise sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
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