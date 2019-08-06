Göztepe, eski oyuncusu Leo Schwechlen'i kadrosuna kattı

Geçen sezonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da geçiren Fransız defans oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşme imzalandı. Göztepe'ye 2016-17 sezonunda 1'inci Lig'deyken Anorthosis takımından gelen deneyimli futbolcu, 2 sezon sarı-kırmızılı formayı terletti. Geçen sezon Erzurumspor'da top koşturan 30 yaşındaki Leo, 34 Süper Lig maçının tamamında 90 dakika oynayıp en istikrarlı isim olmuştu. (DHA)