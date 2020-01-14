Göztepe, Emmanuel Adebayor transferinde sona yaklaştı

Göztepe’nin mevcut kadrosunda yer alan Deniz ile Jerome gol yollarındaki sıkıntıları gideremedi. Geçen sezon Göztepe’ye imza atan ikiliden Deniz, zaman zaman santrforda değerlendirildi ancak geçen yılın ikinci yarısında iyi performans sergilese de özellikle bu yıl takıma ilaç olamadı. İngiliz oyuncu Jerome ise 2018-2019 sezonunda 28 maçta 5 gol atarken, bu sene ise 12 karşılaşmada 2 kez sevinç yaşadı. Forvet oyuncularından bir türlü yüzü gülmeyen Göztepe, ocak ayında yine kendisini şahlandıracak bir golcüyü almak için kolları sıvadı. Yönetimin listesindeki son olarak Kayserispor forması giyen Emmanuel Adebayor ile prensipte anlaşma sağladığı belirtildi. Göz Göz’ün Kayserispor’la yollarını ayıran dünyaca ünlü Togolu golcünün transferini en kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Takviyeler gündemde

İzmir ekibi ayrıca savunmanın göbeğine de takviye hazırlığı içerisinde. Bu doğrultuda çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Teknik direktör İlhan Palut’un orta sahaya da bir transfer istediği ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(Fanatik)