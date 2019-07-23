23 Temmuz 2019 Salı 15:37:44 | Son Güncelleme: 23 Temmuz 2019 Salı 15:39:10
Göztepe, Borussia Dortmund altyapısında yetişen Hüseyin Bulut'u transfer etti
Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen 20 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçen sezon Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'u kadrosuna dahil etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 20 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.
Borussia Dortmund altyapısında yetişen ve 2018-2019 sezonunda Borussia Dortmund II forması giyen Hüseyin Bulut'un takımın Afyonkarahisar'daki kampına katıldığı belirtildi.
(AA)
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