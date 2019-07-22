Göztepe, Beşiktaş'tan ayrılan Adriano ile görüşüyor

Spor Toto Süper Lig'de sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvayan Göztepe yönetimi, sol bek tekviyesi için yeni bir yıldızı daha gündemine aldı.

Sarıkırmızılı yönetim, Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı sol bek Adriano Correira'ya talip oldu. Siyah-beyazlı ekipte 3 yıl forma giydikten sonra sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki futbolcu ile yönetim hemen temasa geçerek teklifini iletti.

İSPANYA'DA YILDIZLAŞTI

Beşiktaş'ta yeni teknik patron Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği futbolcunun da Türkiye'de kariyerini sürdürmek istediği öğrenildi. İspanya'nın ünlü kulüpleri Sevilla ve Barcelona'da uzun yıllar forma giyen Adriano'yu teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemden yakından tanıyor. Ülkesinin takımı Santos'tan da teklif alan Brezilyalı savunmacının Göztepe ile pazarlıkları sürdürdüğü ve geleceğine önümüzdeki günlerde karar vereceği öğrenildi.

KUPALARA AMBARGO KOYDU

Göztepe'nin gündemine ilk sıradan giren Adriano, kariyerinde 17 kupa kazanarak ulaşılması güç bir başarıya imza attı. Sevilla ve Barcelona'da 6'şar sezon forma giyen Adriano, İspanya'da 16 kupa kazandı. Brezilyalı sol bek, Sevilla'da 2 eski adıyla UEFA Kupası, birer kez de UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral Kupası kazandı. Barça da ise 4 lig, 3 İspanya Kral Kupası, 2'şer Şampiyonlar Ligi ve İspanya Süper Kupası ve bir kez de UEFA Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

TÜRKİYE'DE 3 SEZON

Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer olan ve gelişiyle tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran Adriano siyah-beyazlı ekipte tam 3 sezon forma giydi. Beşiktaş'a ilk geldiği 2016- 2017 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayan futbolcu Süper Lig'de toplam 78 maçta forma giydi. Bu maçlarda 3 kez ağları havalandıran futbolcu, 9 asist yaparak skora da önemli bir katkı sağladı.

LATOVLEVİCİ BEKLEMEDE

Forvet hattında yaşadığı sıkıntıyı G.Saray'dan Eren Derdiyok'u alarak çözen Göztepe, önceliği savunmaya verdi. İzmir ekibi, daha önce talip olduğu PSV Eindhoven'dan stoper Daniel Schwaab'ın transferinde aşama kaydedemedi. Sözleşmesi elinde olan Alman futbolcu ile maddi konularda anlaşma sağlayamayan Göz- Göz yönetimi, futbolcunun transferini şimdilik askıya aldı.

Öte yandan Beşiktaş'tan ayrılan sol bek Adriano'yu liste başı yapan yönetim geçen sezonu Bursaspor'da geçiren Iasmin Latovlevici'yi de beklemeye aldı. Adriano'dan olumsuz bir yanıt alması halinde yönetim, Latovlevici'ye yönelecek.

(Yeni Asır)