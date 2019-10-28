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28 Ekim 2019 Pazartesi 17:13:40 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 17:15:51

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'den hakem isyanı

Göztepe Başkanı Sepil, "Maalesef Türkiye'de hakemler konusunda bir standart yakalayamıyoruz. Standart olmaması skorlara yansıyor ve bu durum kulübümüze mağduriyet yaşatıyor" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında dün Kasımpaşa'ya 4-1 yenilen Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, Türkiye'de hakem yönetiminde bir standardın olmadığını savundu.

Mehmet Sepil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi Ümit Öztürk'ün çok kötü bir yönetim sergilediğini ileri sürdü.

Hakemin ilk dakikalardan itibaren maça hakim olamadığını kaydeden Sepil, Andre Poko'nun ayağına yapılan müdahale sonrası kart bile çıkmadığını, Ricardo Quaresma'nın Lamine Gassama'ya yaptığı faulun ise sarı kartla geçiştirildiğini belirtti.

Sepil, Poko'nun daha önce benzer bir pozisyonda İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gördüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Penaltı pozisyonu tam bir komedi. Bugün konuştuğum bütün eski hakemler, spor yorumcuları, bunun kesinlikle penaltı olmadığını, hatta Beto'ya havadan çift ayak dalarak faul yapıldığını söylediler. Maalesef Türkiye'de hakemler konusunda bir standart yakalayamıyoruz. Standart olmaması skorlara yansıyor ve bu durum kulübümüze mağduriyet yaşatıyor."

"Bu kabul edilebilir bir şey değildir"

Sepil, teknik heyet ve futbolcuların da çok kötü bir performans ortaya koyduğunu belirterek, "Göztepe'nin bildiğimiz arzulu, kazanmak için sahaya çıkan, asla pes etmeyen özelliklerinin hiçbiri dün yoktu. Çok kötü bir futbol sergiledik. Mevcut kadromuzun daha iyi işler yapabileceğini, potansiyellerini biliyoruz ve beklentimiz bu yönde." ifadelerini kullandı.

Çok büyük fedakarlıklarda bulunulmasına rağmen, bunun karşılığının alınamadığını kaydeden Sepil, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun zamandır maalesef bu süreç devam ediyor. Son haftalarda biraz toparlanmış gibi gözüküyorduk. Ancak sahamızdaki son 11 maça baktığımızda, üst sıralara oynayan hemen hemen hiçbir takımla karşılaşmamamıza rağmen 4 galibiyet alabildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. En hızlı şekilde oyuncuların ve teknik kadronun kendisini toparlaması gerekmektedir. Yoksa bu iyi bir gidiş değil."

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