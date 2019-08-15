Göz-Göz büyük düşünüyor

GÜNEŞ

■ GÖZTEPE Teknik Direktörü Tamer Tuna, 2019-2020 sezonunda hedeflerinin geçen sezon yaşadıkları kötü tecrübeyi bir daha yaşamamak olduğunu belirtti. Tuna, “Ligin ilk haftasında Antalyaspor maçıyla tüm istediklerimizi sezon başından sonuna kadar süreklilik haline dönüştürebilecek şekilde oynama niyetimiz var. Bunu sağladığımızda futbolu, oyunu konuşacak aşamaya geçmiş olacağız. Geçen sezondan dersler çıkardık. İstikrarlı bir Göztepe olacak” dedi.

HEDEFLERİM KENDİMDEN BÜYÜK

■ TUNA, hedefsiz hiçbir şeyin gerçekleşmediğini belirterek, “İlk sezonumda 'Hedeflerim kendimden büyük' demiştim. Çünkü hedeflerim, iyi bir takım, şampiyonluk hedefinde olan bir takım olabilmek ama onun başlangıcını bu sezondan yapabilir miyiz? Gerçekçi olmak lazım, yapamayız ama onun adımlarını attığımız bir lig olacaktır. Bu sezon da rekabetin çok üst düzeyde olacağı ve hedeflerin lig sonuna kadar ortaya konulmadığı bir lig olacaktır” diye konuştu.