20 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Kasım 2019 Salı 23:51:47
'Göster kendini Abdurrahim'
SEZON başından bu yana sakatlıklarla boğuşan Trabzonspor’a bir kötü haber de Filip Novak’tan gelmişti.
GÜNEŞ
■ Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan Novak’ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik direktör Ünal Karaman ise tecrübeli oyuncunun yerine sol bekte Abdurrahim Dursun’a şans verecek. Karaman’ın genç oyuncuyla görüşme yaptığı ve “Sahne senin göster kendini” dediği ve oyuncusunu motive ettiği belirtildi.
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