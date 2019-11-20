'Göster kendini Abdurrahim'

GÜNEŞ

■ Çekya Milli Takımı’nda sakatlanan Novak’ın 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik direktör Ünal Karaman ise tecrübeli oyuncunun yerine sol bekte Abdurrahim Dursun’a şans verecek. Karaman’ın genç oyuncuyla görüşme yaptığı ve “Sahne senin göster kendini” dediği ve oyuncusunu motive ettiği belirtildi.