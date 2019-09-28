Gonzalo Higuain'in yeni adresi belli oldu

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Geçen sezon Ocak ayında Juventus’tan Chelsea’ye kiralık olarak gönderilen, fakat Premier Lig’de kendisinden beklenen patlamayı yapamayan Gonzalo Higuain için Galatasaray iddiaları ortaya atılmıştı.

HİGUAİN ARJANTİN'E GERİ DÖNECEK

Bu sezon Juventus’ta kalıp kalmayacağı son dakikaya kadar belli olmayan yıldız golcü Sarri’nin kararıyla takımda kalmayı başarmıştı. Ronaldo’nun gelişiyle gol noktası konusunda sıkıntı yaşayan Higuain’in 2021’e kadar siyah beyazlı formayı giyeceği öğrenilirken, Arjantinli futbolcunun sözleşmesi biter bitmez ülkesine dönüp River Plate’te oynayacağı belirtildi.

Serie A’da bu sezon 6 maçta 1 gol 1 asist yapan 31 yaşındaki Higuain 74 kez milli takıma seçilirken, tecrübeli forvetin en az 2 yıl da Arjantin’de kariyerini sürdüreceği bildirildi.