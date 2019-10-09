Gomis'e göre Falcao'nun problemi belli

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BAFETİMBİ Gomis, Galatasaray’ın yeni golcüsü Radamel Falcao’nun yakında beklenen performansı ortaya koyacağını söyledi. Ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalar yapan Aslan’ın eski golcüsü, “Falcao ile Galatasaray’a transferi öncesinde konuşmuştuk. Cim-Bom’daki ilk günlerine biraz gergin başladı. İlerleyen süreçte işler onun için çok daha iyi olacaktır” ifadesini kullandı. G.Saray’ın durumuna da değinen Gomis, “Seri ve Nzonzi çok yetenekli oyuncular, daha iyi yerlere gelecekler. G.Saray biraz tutuk, ancak düzelir” dedi.