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09 Ekim 2019 Çarşamba 09:37:22 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:41:09

Gomis'e göre Falcao'nun problemi belli

Galatasaray’ın eski golcüsü Gomis, Onunla transferi öncesi konuşmuştuk. İlk günlerinde gergin olduğu için performansı düşük. İlerleyen süreçte işler Falcao için çok iyi olacak diye konuştu.

STAR

BAFETİMBİ Gomis, Galatasaray’ın yeni golcüsü Radamel Falcao’nun yakında beklenen performansı ortaya koyacağını söyledi. Ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalar yapan Aslan’ın eski golcüsü, “Falcao ile Galatasaray’a transferi öncesinde konuşmuştuk. Cim-Bom’daki ilk günlerine biraz gergin başladı. İlerleyen süreçte işler onun için çok daha iyi olacaktır” ifadesini kullandı. G.Saray’ın durumuna da değinen Gomis, “Seri ve Nzonzi çok yetenekli oyuncular, daha iyi yerlere gelecekler. G.Saray biraz tutuk, ancak düzelir” dedi.

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