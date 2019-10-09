Gomis'e göre Falcao'nun problemi belli
Galatasaray’ın eski golcüsü Gomis, Onunla transferi öncesi konuşmuştuk. İlk günlerinde gergin olduğu için performansı düşük. İlerleyen süreçte işler Falcao için çok iyi olacak diye konuştu.
STAR
BAFETİMBİ Gomis, Galatasaray’ın yeni golcüsü Radamel Falcao’nun yakında beklenen performansı ortaya koyacağını söyledi. Ülkesinde bir televizyon kanalına açıklamalar yapan Aslan’ın eski golcüsü, “Falcao ile Galatasaray’a transferi öncesinde konuşmuştuk. Cim-Bom’daki ilk günlerine biraz gergin başladı. İlerleyen süreçte işler onun için çok daha iyi olacaktır” ifadesini kullandı. G.Saray’ın durumuna da değinen Gomis, “Seri ve Nzonzi çok yetenekli oyuncular, daha iyi yerlere gelecekler. G.Saray biraz tutuk, ancak düzelir” dedi.
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