Gomis, Fenerbahçe iddiaları hakkında konuştu: Aklım her zaman Galatasaray'la beraber

Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı ekipteki eski hocası Tudor'la Avusturya kampında buluştu. İkili hazırlık maçı öncesi bir araya gelirken Gomis, açıklamalarda bulundu.

Eski takımı hakkında konuşan Fransız golcü, "Galatasaray'ın iyi durumda olduğunu görmek çok güzel. Son iki sezon Galatasaray Süper Lig'de şampiyon oldu. Bu çok güzel bir gelişmeydi. Umuyorum ki bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok daha iyi işlere imza atacaklar. Çünkü Galatasaray büyük bir kulüp ve hak ettiği yer kesinlikle bu seviye olmalı" diye konuştu.

"AKLIM HEP GALATASARAY'DA"

Adının bir süre Fenerbahçe ile anılmasını da yorumlayan Gomis, "Fenerbahçe'ye büyük saygı duyuyorum. Gelecekte ne olur bilemem ama benim aklım her zaman Galatasaray'la beraber. Türkiye'de başka bir takımda oynamak çok zor olurdu. Galatasaray da Fenerbahçe de büyük kulüpler. Onları ve tüm Türk takımlarını destekliyorum, onalara en iyi dileklerimi iletiyorum" dedi.

DIAGNE YORUMU

Süper Lig'deki 29 gollük rekonu Galatasaray formasıyla kıran Diagne hakkında da konuşan Gomis, "Diagne çok iyi oyuncu. Sadece adaptasyona ihtiyacı var. Kasımpaşa'dan gelip Galatasaray'da oynamak çok kolay değil. Gelecek sene çok daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. (Fanatik)