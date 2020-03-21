Golf için gelen turistler Türkiye'yi daha güvenli buluyor

Golf için Antalya'ya gelen yabancı turistler, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla Türkiye'yi daha güvenli buluyor.

National Golf Kulübü Genel Müdürü Bekir Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, golf oynamak için Türkiye'ye gelen bazı turistlerin koronavirüs tehditi nedeniyle ülkelerine dönmek istemediklerini, Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını, hatta Rusya ve Almanya'dan kendilerini arayıp Türkiye'ye gelmek isteyen turistlerin olduğunu belirtti.

Salgın nedeniyle turizme ve golfe ara verildiğine değinen Kara, taleplere olumlu yanıt veremediklerini bildirdi.

Koronavirüs tehditinin atlatıldığı takdirde turizmde ciddi bir artış beklediklerini aktaran Bekir Kara, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınında Türkiye'de alınan tedbirler neticesinde ülkemizin ne kadar güvenli olduğu algısı oluştu. Bu, turizm ve golf açısından önemli bir fırsat sunuyor. Salgın tehdidi bittiğinde turist sayımızın yüzde 300 artacağını düşünüyorum. Özellikle İspanya, Portekiz, İtalya, Fransa gibi ülkelerde virüsün çok ağır seyretmesi, bu ülkeler için hafızalarda kötü bir düşünce oluşturdu. İnsanlar İspanya'yı tercih etmek yerine Türkiye'ye gelecekler. Bu da bizim için çok büyük bir fırsat."

Golf için Türkiye'ye gelen İrlandalı turist Shoone Osaliban da Türkiye'yi daha güvenli bulduklarını söyledi.

Ailesinin İrlanda'da olduğunu, kendisinin de pazar günü gideceğini dile getiren Osaliban, "Zorunlu olmasam gitmek istemiyorum, burada daha önemli tedbirler alındı. Ancak ailemin yanına gitmeliyim." diye konuştu.

İrlandalı turist Richard Hieyls de yaklaşık 8 yıldır Türkiye'de yaşadığını, ancak ülkesine sık sık gittiğini belirtti.

Koronavirüs nedeniyle ülkesine gitmeye ara verdiğini belirten Hieyls, "Türk hükümeti çok yerinde önlemler aldı. Çin gibi ülkelerden çok iyi dersler çıkarttı ve tedbirlerini buna göre belirledi. Bu dönemde kişisel temizliğe ve kişilerden uzak durmaya dikkat etmeliyiz." dedi.

İngiliz turist Keen Henderson ise bir süre Türkiye'de kalmayı planladığını söyledi.

Kendisinin de alınan önlemlere dikkat ettiğini dile getiren Henderson, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığını, hijyene özen gösterdiğini kaydetti.

(AA)