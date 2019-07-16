Golcü arayan Trabzonspor'un gündeminde Vedad Ibisevic, Jonathas ve Adam Szalai var

Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi bulunan İbisevic'in geçtiğimiz sezonki performansını mercek altına alan yönetim, oyuncuya 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme teklif edecek. Alman kulübüne de makul bir bonservis bedeli önerilecek.

JONATHAS İÇİN TEMKİNLİ

Ayrıca bonservisi Hannover 96 kulübünde bulunan 30 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Jonathas Cristian de Jesus için de girişimlerde bulunan bordo-mavili takımın, bu oyuncuya ve kulübüne de teklifte bulunacağı ifade edildi.

Ancak Brezilyalı oyuncunun geçirdiği sakatlıkları da göz önüne alan Trabzonspor cephesi, bu transferde oyuncunun sağlık durumuna göre hareket edecek. Bordo-mavili takımın bir dönem gündemine gelen Adam Szalai de yine menajerler tarafından önerilen isimler arasında yer alıyor.

(Sabah)