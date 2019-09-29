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29 Eylül 2019 Pazar 17:09:39 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 17:13:57

Gol düellosunda kazanan Akhisarspor

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Karagümrük ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Mücadele, Ege temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğü ile sona erdi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük ve Akhisarspor, Vefa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Bol gollü geçen karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf Akhisarspor oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Akhisarspor, 18. dakikada Erhan Çelenk, 22. ve 29. dakikalarda Sokol Cikalleshi'nin golleriyle  ilk yarıyı 3-0'lık galibiyetle kapattı.

Fatih Karagümrük, 45. dakikada Erik Sabo, 69. dakikada Innocent Emeghara'nın golüyle skoru 3-2'ye taşıdı ancak rakibini yakalayamadı. Maç sonunda galibiyetle ayrılan taraf Akhisar oldu. 

Oynadığı son 3 karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Karagümrük, 4. maçında da mağlup oldu. İstanbul temcilcisi, maç sonunda 9 puanla 7. sırada yer aldı.

Akihsarspor ise puanını 13'e çıkartarak 1 puan farkla Bursaspor'u 2. sıraya gönderdi ve liderlik koltuğuna oturdu.

Fatih Karagümrük, gelecek hafta Eskişehirspor'a konuk olacak. Akhisarspor ise Giresunspor'un konuğu olacak.

Stat: Vefa

Hakemler: Yiğit Arslan, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Ramazan Civelek (Dk. 88 Koray Altınay), Dobrovoljc, Barış Başdaş, Alparslan Erdem, Sabo, Zeki Yıldırım (Dk. 81 Turgut Doğan Şahin), Silva (Dk. 35 Barış Özbek), Erkan Zengin, Darri, Emeghara

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Rotman, Alperen Babacan, Aykut Çeviker (Dk. 74 Bjarnason), Musa Nizam, Burhan Eşer (Dk. 84 Ali Kaan Güneren), Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk. 79 Tolga Ünlü), Cikalleshi

Goller: Dk. 18 Erhan Çelenk, Dk. 22, 29 Cikalleshi (Akhisarspor), Dk. 45+1 Sabo, Dk. 69 Emeghara (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 13 Zeki Yıldırım, Dk. 62 Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), Dk. 21 Rotman, Dk. 29 Aykut Çeviker, Dk. 56 Musa Nizam, Dk. 60 Cikalleshi, Dk. 82 Burhan Eşer (Akhisarspor)

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