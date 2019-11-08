Göksel Gümüşdağ: 'Galibiyeti Mehmetçiğimize armağan ediyoruz'

Ülke puanı açısından önemli bir maça çıktıklarını kaydeden Gümüşdağ, "Çok mutluyuz. Özellikle ülke puanımız için çok önemli olan bir maç. Avusturya ile çok yakın bir durumdayız. Şampiyonumuzun bile Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme riski var, bu maç bizim için çok önemliydi. Ben bütün teknik heyet ve oyuncuılarımızı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti Mehmetçik'e, teröre karşı verdiği mücadelede Mehmetçikimize armağan ediyoruz." dedi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiklerini de belirten başkan, "Gruptaki liderliğimizi korumak için mutlak bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Ben buradan tüm Türkiye'ye sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Böyle bir dönemde Türk bayrağımızı, Türkiyemizi temsil etmek bizim için ayrı bir mutluluk. Golden sonra futbolcular bayrağa doğru koştu, Arda kardeşimiz de selam yolladı, aynen devam" ifadelerii kullandı.