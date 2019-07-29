Gökhan Gönül’ün kaptanlık gururu

GÜNEŞ

■ Kulüp yönetim kurulu tarafından Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson'ın ardından 3. kaptanlık görevine getirilen Gökhan gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kaptanlık benim için büyük bir gurur. Daha önce F.Bahçe'de de kaptanlık yapmıştım. Çocuklarıma anlatacağım çok büyük bir anı” dedi. Yeni transfer Douglas ile güzel bir rekabete gireceklerini de ifade eden Gökhan, “Benim olduğum mevkiye oyuncu gelmesi önemli değil. Forma duvarda asılı, hak eden oynar. Belki sağ bek belki sağ açık oynar. Güzel bir rekabet olacak, kazanan Beşiktaş olacak” ifadelerini kullandı.