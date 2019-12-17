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17 Aralık 2019 Salı 23:47:14 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 23:48:08

Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e şok sözler: Sen futbolun mafyası mısın?

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından olaylar çıkarken hedef isim Gökhan Çıra açıklama yaptı.

Galatasaray'ın Tuzlaspor'u 4-0 yendiği maçın ardından olaylar çıkarken hedef isim Gökhan Çıra açıklama yaptı.

İşte Gökhan Çıra'nın sözleri...

"Maç bitmeden Muslera 5 dakika yedek kulübesine laf atıyordu. Geldi yanıma, küfür falan etmeye başladı. Fatih Terim'in ekibinden biri maç sonunda geldi bana yumruk attı. Fatih Terim de yardımcıya beni soruyor. Sen kimsin? Mafya mısın? Futbolun mafyası sen misin? Galatasaray altyapısında oynadım, orada ne olduğunu kimse bilemez. Ben ne yaşandığını bildiğim için bir cephe aldım, orada 2-0 kazanmışım, sevinmeyecek miyim? Sevineceğim tabii, az bile yaptım. Buna tepki gösteriyorlarsa diyorum ki gidin PSG'yi yenin, Real Madrid'e karşı böyle oynayın. Galatasaray altyapısından çıktım diye Galatasaraylı olacak durumum yok."

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