Giorgio Chiellini yerine Merih Demiral listede

Serie A ekibi Juventus Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyecek futbolcuların listesini açıkladı.

Kadroda Emre Can, Mario Mandzukic ve sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini bulunmuyor. Siyah beyazlı kulüp daha önce 35 yaşındaki defans oyuncusunun sağ dizindeki ön çapraz bağın yeniden yapılandırılması için ameliyat edildiğini ve 6 ay sahalardan uzak kalacağını açıklamıştı.

Juventus’un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Merih Demiral, Matthijs de Ligt, Aaron Ramsey, Danilo, Adrien Rabiot ve Gianluigi Buffon listeye dahil edildi.

İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi D Grubu’nda Atletico Madrid, Bayer Leverkusen ve Lokomotiv Moskova ile mücadele edecek.

(TRT Spor)