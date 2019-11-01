Gigi Datome son 10 yılın en iyi takımına aday

Turkish Airlines EuroLeague, 2010 ile 2020 yılları arasında ligde oynamış en iyi oyunculardan oluşan takımı kurma yolunda adayları sıralamaya devam ediyor.



Bugün (1 Kasım Cuma) açıklanan aday ise Fenerbahçe Beko’nun İtalyan kanadı Gigi Datome. EuroLeague’in resmi sitesinde tecrübeli oyuncu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:



“Karizmatik, yetenekli ve tatlı şutör Gigi Datome, Fenerbahçe‘nin tarihte EuroLeague kupasını kazanan ilk takım olarak tarih yazmasına yardımcı oldu. Gigi 2010’lu yıllarda iki farklı EuroLeague hikayesinde yer aldı. 23 yaşındayken, 2010-11’de yani üçüncü sezonunda Lottomatica Roma ile 9.4 sayı 4.3 ribaund averajını yakaladı. Datome, bu on yılın en büyük başarı hikayelerinden birinde kritik bir rol üstlenmek üzere Fenerbahçe’ye geldiği 2015 yılına kadar EuroLeague’e hiç dönmedi.



Geçen dört sezonda dört kez Final-Four oynadılar ve üç şampiyonluk maçına çıktılar. 2016 ve 2018 Finalleri’ndeki hayal kırıklığının arasına 2017 İstanbul Final-Four’unda şampiyonluk eklediler. Datome ayrıca, 2015-16 sezonunda yılın en iyi ikinci takımına seçildi.



SEÇKİN BAŞARILARI



2017 EuroLeague Şampiyonluğu



2015-16 Yılın En İyi İkinci Takımı



Bu sezona girerken, hiçbir EuroLeague oyuncusu ondan daha yüzdeli üçlük atmadı. 254 üçlük isabetini %43 gibi bir oranla kaydetti. Aynı zamanda, %91.1’lik serbest atış isabetiyle bu alanda EuroLeague tarihinin en başarılı altıncı oyuncusu. Gigi’nin, İstanbul ve dışında taraftarların sevgilisi olduğuna şüphe yok.”