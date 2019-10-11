Gerginlik bitmiyor

GÜNEŞ

■ SÜPER Lig’de son haftalardaki olumsuz gidişatın ardından yaşanan tartışmaların arkası kesilmiyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte teknik direktör Fatih Terim’in “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” açıklamasının ardından, başkan Mustafa Cengiz, “Herkes işine baksın” ifadesini kullanmıştı. Bu açıklamaların ardından doğan gerginlik yapılan toplantıyla giderilmeye çalışılmış, başkan Cengiz “Her şey abartılıyor. Aramızı kimse bozamaz. Fatih Terim ile aramızda en ufak bir sorun yok. Terim bizim gururumuz” diye konuşmuştu

BU KEZ DİVAN'DA SIKINTI

■ GALATASARAY’da Terim-Cengiz gerginliği henüz tam olarak çözülemezken, bu kez divanda gerginlik yaşandı. Divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Mustafa Cengiz'e tepki gösterdi. Cengiz’in divana karşı cephe açtığını söyleyen Hamamcıoğlu, “G.Saray tam gaz uçuruma gitmektedir” dedi. Bu ağır tepkiye 2. Başkan Kaan Kırçal “Paçamızdan çekmeyin, bizi örnek alın” açıklanmasıyla yanıt verdi. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise kulüp içinde yaşanan kavga ve çekişmelerin biran önce sonlanmasını istiyor.