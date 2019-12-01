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01 Aralık 2019 Pazar 20:24:32 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 20:25:19

Gergin maçta kazanan Pınar Karşıyaka

ING Basketbol Süper Ligi 10. haftasında Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko'yu 68-57 mağlup etti.

Pınar Karşıyaka'nın 9. galibiyetine imza attığı ligde, Fenerbahçe Beko 2. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmanın başında hücumda Melih Mahmutoğlu ile 3 sayılık basketler üreten Fenerbahçe Beko, 8. dakikada 12-7 üstünlük kurdu. M'Baye ile etkili olduğu bölümde 8-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, son dakikasına 15-12 önde girdiği periyodu 17-15 galip tamamladı.

İkinci periyotta savunmada daha etkili olan Pınar Karşıyaka, Taylor'la sayılar bulduktan sonra 17. dakikada Metecan Birsen'in basketiyle farkı 9 sayıya kadar çıkardı: 31-22. Kalan bölümde iki takımın da hücumda fazla sayı bulamadığı bölümde farkı 11 sayıya yükselten (35-24) Pınar Karşıyaka, devreyi 35-25 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodun başında Taylor, Morgan ve M'Baye ile farkı artıran Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 16 sayılık farka ulaştı: 46-30. Ali Muhammed ve Sloukas'la 3 sayılık basketler üreten ve Stimac'la da etkili olan konuk ekip, farkı 6 sayıya kadar (45-51) indirse de Pınar Karşıyaka periyodu 53-45 önde tamamladı.

Son periyotta aradaki farkı 12 sayıya (57-45) çıkaran Pınar Karşıyaka, son 4 dakikasına 60-52 önde girdiği müsabakada üstünlüğünü bırakmadı ve karşılaşmadan 68-57 galip ayrıldı.

Maçın son periyodunda Pınar Karşıyakalı taraftarların tezahüratları üzerine hakemler anons yaptırdı.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Emin Moğulkoç, Can Mavisu, Ahmet Tatlıcı

Pınar Karşıyaka: Taylor 10, Triche 3, Metecan Birsen 6, M'Baye 11, Morgan 19, Yunus Sonsırma 2, Semih Erden 1, Kennedy 16, Nusret Yıldırım, Onuralp Bitim

Fenerbahçe Beko: Sloukas 11, Ali Muhammed 5, Melih Mahmutoğlu 16, Williams 3, Ahmet Düverioğlu 5, Datome 3, Lauvergne 5, Stimac 9, Berkay Candan

1. periyot: 17-15

Devre: 35-25

3. periyot: 53-45

5 faulle çıkan: 37.43 Morgan (Pınar Karşıyaka)

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