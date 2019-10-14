'Gerekirse biz de cepheye gideriz'

GÜNEŞ

■ Milli güreşçiler, TSK Serbest ve Grekoromen Güreş Milli Takımı ile 16-28 Ekim 2019 tarihleri arasında, Çin'de yapılacak CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na katılacak. Birliğene teslim olmadan önce kısa bir açıklama yapan Taha, “Bizler bu zor günlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde cepheye de gidip ülkemiz için çarpışmaya her daim hazırız. 'Barış Pınarı Harekatı'nda ülkemizi kahramanca savunan tüm askerlerimizin Rabbim yar ve yardımcısı olsun” dedi.