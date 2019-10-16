Genoa taraftarından Sinan Gümüş isyanı

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Geçtiğimiz sezon Galatasaray’la sözleşmesi sona erer ermez Genoa’nın yolunu tutan ve Serie A’da göstereceği performans merakla beklenen Sinan Gümüş’ün daha 1 dakika bile görev alamaması İtalyan taraftarları çıldırtmış durumda.



PANDEV'İ BIRAK SİNAN'A BAK



7.haftası sona eren Serie A’da sadece 5 puan toplayan ve neredeyse ligin dibine demir atan Genoa’da tecrübeli teknik direktör Aurelio Andreazzoli’nin tercihleri tartışma konusu olurken, taraftarların Sinan Gümüş isyanı ön plana çıkmış durumda. Yetenekli oyuncunun şans bulamaması kulüp yönetimini de rahatsız ederken Andreazzoli hakkında ’36 yaşındaki Goran Pandev’den vazgeçilip artık Sinan’ın forma giymesi lazım, o daha 25 yaşında ve güçlü bir futbolcu hocanın Pandev ısrarını anlamak mümkün değil, Andreazzoli’nin bir an önce bu hatadan dönmeli yoksa ilerleyen haftalarda işimiz daha zor olacak’ eleştirilerinin yüksek sesle dile getirildiği belirtildi.



Ligde 6 maçta forma giyen Pandev gol ya da asist yapamadı.